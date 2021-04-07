«Возраст уже довольно солидный»: чем сейчас живет актриса Анна Назарьева

Звезду отечественного кино больше не снимают. Зато Анна много времени проводит на даче.

Звезда фильмов «Приморский бульвар», «Криминальный талант», «День любви» и сериала «Возвращение Мухтара» Анна Назарьева крайне редко появляется на публике. В 2000-х карьера артистки перешла в сериалы, а в последние годы о ней и вовсе ничего не слышно. Ее последнее появление на экране состоялось в 2016 году в картине «Крестная», но и до нее в фильмографии актрисы наблюдается затишье длиною в пять лет.

Сейчас звезде 51 год. Она много времени проводит с мужем-режиссером Александром Полынниковым на даче, их любовь все так же крепка, как и в начале брака. Съемок у Назарьевой не было уже пять лет, но она не ставит крест на своей карьере и хочет вернуться на экран.

«Сейчас у меня сложный период. Снялась в картине «Крестная» и с тех пор только в антрепризных спектаклях играю. Но верю, что режиссеры обо мне не забыли. Хотя возраст уже довольно солидный», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

Добавим, что у женщины нет детей. По ее словам, бог не дал, а делать ЭКО она не захотела. Анна приводит в пример Эммануила Виторгана, который стал отцом в пожилом возрасте, называя это смелым поступком, но сама считает, что всему в жизни есть свое время.

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