«Секси-изгиб даже у стопы»: Яна Кошкина в изумрудном платье в сетку сразила поклонников

Яна Кошкина несколько лет назад стала телеведущей, а еще раньше она начала сниматься в кино. Девушка с эффектной внешностью сразу полюбилась зрителям. Она успела отметиться в сериалах «Домашний арест», «Кухня», «Интерны» и не только в этих картинах. Актрису даже признали секс-символ Первого канала по версии журнала Maxim. У нее уже почти миллион подписчиков в Instagram. Яна не стесняется оголяться, чтобы привлечь к себе внимание.

В последнее время Кошкина мечтает об отпуске. Однако ей приходится ездить на съемки. Накануне она приняла участие в фотосессии. Девушка позировала в изумрудном атласном платье с золотой сеткой. Пикантный наряд прикрыл пышный бюст артистки, зато она показала стройные и изящные ноги. Яна стояла в босоножках на шпильках. Она показала всю красоту своей фигуры на камеру.

«Как вам мой образ? Кривляться — я люблю, а вот долгие фотосессии — нет. Всегда снимаем быстро, а фоток получается бесконечно много», — поделилась звезда.

Поклонники были впечатлены пикантными кадрами. Яна взбудоражила мужчин своими формами. При этом многие заметили, что она сильно похудела:

«Малахитовая ведьма изумрудного города», «Яна, куда дела ноги? Их нет совсем. Раньше лучше было, верни», «Яна, очень сильно похудела», «О! Классный тюль!», «Секси-изгиб даже у стопы», «Ноги-палочки», — прокомментировали пост подписчики.

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