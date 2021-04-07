«Эх, было время!»: Асмус показала свою выдающуюся грудь времен грудного вскармливания

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Некоторых из них заинтересовало, как долго звезда кормила дочь грудью.

«Я кормила дочь чуть больше года. Дальше в этом просто не было необходимости. Она перешла на «нормальную» еду. Всю ночь спала, а в нашем морозильнике перестало хватать места. А молока у меня было очень много. Можно было открывать производство. И я, сделав стратегические запасы на всю семью, стала прикрывать лавочку. Это был ад! Все горело, болело и, по-моему, у меня были галлюцинации. Во всяком случае, я потом вскакивала еще несколько месяцев». Кристина Асмус

Как отметила актриса, мужчинам это все можно было не читать, а перейти в следующий сторис. Там на фотографии она показала свою грудь того периода. На снимке звезда запечатлена на яхте в синем купальнике. «Эх, было время!» — подписала она кадр.

Напомним, что Кристина Асмус в прошлом году развелась с юмористом Гариком Харламовым. У них есть общая дочь Настя.

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