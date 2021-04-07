«На Рижском международном кинофестивале»: Сукачев опубликовал редкий архивный кадр с дочкой

Музыкант Гарик Сукачев в Instagram разместил редкий архивный кадр, на котором он запечатлен со своей единственной дочерью Анастасией. Фотография была сделана несколько лет назад на одном из музыкальных мероприятий.

«Друзья, в этот четверг в 19:00 мы проведем Инстаграм-эфир вместе с моей дочкой Анастасией! Приглашаем вас присоединиться и, как всегда, написать свои вопросы здесь в комментариях. На этом фото мы с Настей на Рижском международном кинофестивале». Гарик Сукачев

«Так похожа на папу. Будь счастлива, Настенька», «Дочка у Гарика — вылитый отец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Сукачев с 1983 года женат на Ольге Королевой. В свое время она продала ресторан «Вудсток», чтобы певец смог снять фильм «Праздник». У пары двое общих детей. Сын Александр по профессии режиссер. Он окончил английский университет Роухэмптон. Имеет степень бакалавра в области киноведения. Что касается дочери Насти, то в мае нынешнего года она будет отмечать семнадцатилетие.

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