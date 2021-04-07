«Любите и терпите друг друга до старости»: Шелест представила своего бородатого красавца-мужа

Как отметила телеведущая, две пенсии всегда лучше, чем одна.

Телеведущая Ольга Шелест в Instagram поделилась фотографией со своим бородатым красавцем-мужем. На снимке они запечатлены около моря в темных очках. Семейная пара безумно счастлива.

«Любите и терпите друг друга до старости. Две пенсии лучше, чем одна. Народная мудрость. И жили они долго и счастливо». Ольга Шелест

«Это действительно лучшая мотивация не разводиться», «Верно подмечено. Моя бабушка с дедушкой делают это уже больше семидесяти лет», «Верной дорогой идете, товарищи! Даешь две пенсии! Будьте всегда здоровы и живите долго», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Ольга Шелест порекомендовала книги, от которых сама пришла в восторг Известная телеведущая стала увлекаться аудиокнигами.

Напомним, что в 2014 году Ольга Шелест вышла замуж за клипмейкера Алексея Тишкина. До этого они были вместе с 1997 года. У пары подрастают две дочери – Муза и Айрис. Надо отметить, что обе наследницы Ольги Шелест и Алексея Тишкина появились на свет в США. У девочек двойное гражданство.

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