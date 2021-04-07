«Друг человека. Шурик»: Татьяна Тарасова показала, с кем проживает в своей квартире

Заслуженный тренер трижды была замужем, но детей у нее нет.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram представила красивого обитателя своей московской квартиры. Это пудель по кличке Шурик. На фотографии пес лежит на диване в доме наставницы и, судя по всему, очень доволен своей собачьей жизнью.

«Шурик. Друг человека. Пудель». Татьяна Тарасова

«А у Шурика коньки есть? Надо срочно его выгнать на лед» «Какой чудесный. Просто прелесть. Симпатяга», «Глазки-бусинки», «Привет Шурику. Ему повезло жить в доме великого тренера», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Тарасова за свою жизнь трижды была замужем. Ее первым мужем был актер Алексей Самойлов. Брак просуществовал всего два года. Затем Татьяна Тарасова вышла замуж за легкоатлета Василия Хоменкова. Наконец, ее последним мужем был пианист, народный артист СССР Владимир Крайнев. Детей ни в одном из браков у наставницы не было.

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