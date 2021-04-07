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Уникальнейший кадр: в Сети появился снимок Пугачевой с дочкой и мужской половиной группы АВВА

На фотографии Кристине Орбакайте чуть больше десяти лет.

Уникальнейший кадр: в Сети появился снимок Пугачевой с дочкой и мужской половиной группы АВВА
Алла Пугачева с дочкой. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке младшей дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной в Instagram появилась поистине уникальнейшая фотография. Она была сделана в самом начале 80-х годов. На снимке можно увидеть Пугачеву с дочкой Кристиной Орбакайте, а также мужскую половину легендарной шведской группы АВВА.

На снимке Алла Пугачева стоит в центре. Ее окружают два красавчика-мужчины из группы. Это Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон.

«Как приятно смотреть на это фото. Молодые, красивые и все суперталантливые», Судя по снимку Алла и Кристина выступили заменой девушкам из группы», «Какое раритетное фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что шведская группа АВВА является одним из самых известных коллективов за всю историю современной музыки. Это самая успешная команда из Скандинавии в истории. Записи группы были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

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Алла ПугачеваГруппа АВВАКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаШвеция