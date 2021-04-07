«Приятно видеть Бедроса в здравии»: фотограф Пугачевой восхитился видом отца Киркорова на «Жаре»

Не так давно музыкант, которому уже 88 лет, находился на обследовании в больнице.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок, на котором можно увидеть отца поп-короля Филиппа Киркорова Бедроса и внуков мужчины — Мартина и Аллу-Викторию. При этом 88-летний музыкант находится в отличной для своих лет форме.

«Приятно видеть Бедроса в здравии. Премия «Жара». Фото из Instagram Киркорова». Роман Родин

«Долгих ему лет жизни», «Какие они все классные», «Да хранит Господь Бедроса. У внуков должен быть дедушка», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее пародист Александр Матвеев сообщал, что Бедрос Киркоров находился в больнице. Причем в клинике он провел не менее двух недель. При этом Александр Матвеев отмечал, что Бедрос Киркоров проходил плановое обследование и за его здоровье фанатам и близким волноваться на самом деле не стоит.

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