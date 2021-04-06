«Мама, мне дай!»: Лиза Галкина показала свой скромный завтрак без изысков

Алла Пугачева и Максим Галкин не устают демонстрировать семейную идиллию. Они вместе уже почти 20 лет и воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В прошлом году малыши пошли в первый класс. При этом они находят время на игры, занятия по музыки и иностранным языкам. Примадонна теперь наверстывает упущенное. Она все чаще ходит в гости и посещает светские рауты. При этом певица всегда одета с иголочки.

Стоит отметить, что Алла Борисовна и сама любит готовить. Гости всегда хвалят ее блюда. Артистка чаще всего сама кормит семилетних двойняшек. В фан-аккаунте в соцсети появилось видео, где малыши завтракают. Гарри отказался от овсяной каши, так как захотел пирог с яблоком. зато его тарелку с радостью забрала сестра.

«Мама, мне дай!» — попросила она.

Однако ролик был сделан несколько лет назад. На свежем видео Лиза похвасталась гречневой кашей. По всей видимости, Пугачева кормит своих детей простой пищей без изысков.

«Гречневая каша — правильная еда. Надо есть ее на ужин или обед, но не очень часто», — заключила семилетняя девочка.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что их поражает уровень воспитанности малышей.Они одарили Галкина и Пугачеву комплиментами за то, что они растят таких хороших малышей. Добавим, что двойняшки порой готовят вместе с мамой. Они любят учиться чему-то новому.

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