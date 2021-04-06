Невинность во плоти: 29-летняя жена Цекало обнажила выдающуюся грудь в мини-бикини на Гавайях

Александр Цекало можно назвать настоящим ловеласом. Он был женат на Лолите Милявской, сестре Веры Брежневой — Виктории Галушка, а также на певице Алена Шиферман. Однако многие были поражены, когда в 2019 году актер вступил в четвертый брак. Его избранницей стала эффектная художница и актриса Дарина Эрвин, обладающая модельными параметрами и экзотической внешностью. Уроженка Казахстана живет в США, поэтому свадьба влюбленных прошла в Беверли-Хиллз.

Недавно Цекало исполнилось 60 лет. Свой юбилей он отметил с женой, которая украсила праздничный стол лимонными деревьями. А накануне они отметили Пасху, которая у католиков в этом году была 4 апреля. Эрвин с нежностью прижималась к мужу, когда они катались на машине. Потом пара насладилась велопрогулкой. Но сама художница мечтает вернуться на море. Она опубликовала фото, сделанное на Гавайях.

В кадре Дарина позировала в бирюзовом мини-бикини, демонстрируя округлый бюст внушительных размеров, длинные ноги и осиную талию.

«Оставила свое сердце на Гавайях», — написала она.

Поклонники были восхищены красотой 29-летней жены Александра. Многие отметили, что она могла бы стать топ-моделью. «Восточная красавица», «Леди с персиками», «Ну какие формы», «Цекало дышит в грудь всегда?», «Просто идеальные параметры», «Длинноногая брюнетка», «Дар речи можно потерять», — прокомментировали кадр подписчики.

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