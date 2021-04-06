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Бриллиантовая змея: Ксения Бородина рассекретила подарок от мужа на день рождения

Почему-то, когда звезда хвасталась презентами, она умолчала о кольце, подаренном супругом.

Бриллиантовая змея: Ксения Бородина рассекретила подарок от мужа на день рождения
Ксения Бородина и Курбан Омаров в браке с 2015 года. Фото: globallookpress.com

5 апреля популярная телеведущая Ксения Бородина решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. А последних, как обычно, очень интересовали личная жизнь и быт 38-летней звезды. Светскую львицу спросили про ее цвет волос, дом, рубашку, серьги и так далее. А один из поклонников поинтересовался, что же ей подарил муж на прошедшем дне рождения.

Личный праздник у Бородиной, как известно, 8 марта. И, конечно же, в этом году она активно транслировала в социальную сеть все, что с ней происходило: развлечения, наряды и дорогие подарки. А вот презентом от своего супруга, бизнесмена Курбана Омарова, почему-то не похвасталась.

Каверзные подписчики звезды растолковали это по-своему. Дело в том, что многие из них уже давно подозревают, что в семье Ксении именно она является главным и единственным добытчиком денег, так как о рабочих проектах ее мужа почти ничего не известно. На фоне этого поползли слухи, что мужчина ничего не подарил на день рождения своей возлюбленной или подарил, но не столь шикарное, чтобы телезвезда могла этим похвастаться.

Бородина развеяла все слухи и показала в сторис дорогое кольцо из белого золота, усыпанное бриллиантами. Элитное украшение марки Bulgari напоминает по форме обернувшуюся вокруг пальца змею и стоит не менее двух миллионов рублей.

Ксения Бородина
Ксения Бородина показала подарок от Курбана Омарова на день рождения 2021 года. Фото: instagram.com/borodylia/

Но убедило ли это ее подозрительных подписчиков?

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