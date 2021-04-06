Бриллиантовая змея: Ксения Бородина рассекретила подарок от мужа на день рождения

5 апреля популярная телеведущая Ксения Бородина решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. А последних, как обычно, очень интересовали личная жизнь и быт 38-летней звезды. Светскую львицу спросили про ее цвет волос, дом, рубашку, серьги и так далее. А один из поклонников поинтересовался, что же ей подарил муж на прошедшем дне рождения.

Личный праздник у Бородиной, как известно, 8 марта. И, конечно же, в этом году она активно транслировала в социальную сеть все, что с ней происходило: развлечения, наряды и дорогие подарки. А вот презентом от своего супруга, бизнесмена Курбана Омарова, почему-то не похвасталась.

Каверзные подписчики звезды растолковали это по-своему. Дело в том, что многие из них уже давно подозревают, что в семье Ксении именно она является главным и единственным добытчиком денег, так как о рабочих проектах ее мужа почти ничего не известно. На фоне этого поползли слухи, что мужчина ничего не подарил на день рождения своей возлюбленной или подарил, но не столь шикарное, чтобы телезвезда могла этим похвастаться.

Бородина развеяла все слухи и показала в сторис дорогое кольцо из белого золота, усыпанное бриллиантами. Элитное украшение марки Bulgari напоминает по форме обернувшуюся вокруг пальца змею и стоит не менее двух миллионов рублей.

Но убедило ли это ее подозрительных подписчиков?

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