«Всех затмила красотой»: Эмма Малинина в бикини свела с ума шикарной фигурой

Эмма Малинина порадовала поклонников редким снимком в купальнике. Возлюбленная музыканта позировала в гамаке, блеснув идеальной фигурой в парео. Стоит признать, что выглядит избранница Александра Малинина просто восхитительно. Копна белокурых локонов вкупе с шикарными формами и бесконечными ножками, ни грамма лишнего веса, точеная талия и красивая линия декольте. Тут не к чему придраться. Эмма заслужила похвалу поклонников, которые осыпали ее комплиментами.

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«Всех затмила красотой!!», «И так бывает?!», «О, боги! Шикарная женщина», «Какая у вас тонкая талия!!», «Это зависть, вы сногсшибательно выглядите», «Еще больше фоточек в купальнике», «Утонченная!! Королевская стать», «Феноменальная красота!», «Лучшая», «Леди стиль! Какая плавность линий», — пишут фолловеры.

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