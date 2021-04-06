Осиная талия: Савельева в «шоколадном» боди обнажила точеные формы на фотосессии

Саша Савельева раньше выступала в составе группы «Фабрика». Теперь она строит сольную карьеру, но не часто выступает на сцене. Девушка всегда обладала запоминающейся внешностью. Она все чаще участвует в фотосессиях. Выпускница «Фабрики звезд» после родов быстро вернулась в форму. Не так давно она решила выпустить свою линейку одежды. Артистка использовала свой стиль, создавая женственные образы.

Примечательно, что Саша сама снялась в рекламных роликах и фотосессиях. Порой ее муж Кирилл Сафонов приходил, чтобы лично увидеть, как идет процесс. Вместе со своей подругой певица уже показала весенние топы и футболки с подплечниками. А накануне девушка решила похвастаться кадрами с очередной фотосъемки На этот раз Савельева позировала в боди шоколадного цвета. Они похвастались соблазнительными изгибами фигуры.

«Как я люблю наши шоколадные боди», — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами:

«Саша такая прическа вам невероятно идет», «Мило. Нежно. Красиво. Женственно», «Просто огонь», «Какая вы невероятная тут», «Стройная и горячая мама», «Такая юная, словно снова 20 лет», «Двое из ларца», «Вашей талией и любуюсь, и завидую», — прокомментировали пост подписчики.

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