Совсем еще юная «королева брусьев»: Хоркина поделилась памятными кадрами с соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в Instagram разместила серию архивных фотографий с соревнований. На кадрах она запечатлена еще совсем юная. «Королева брусьев» поздравила всех своих поклонников с Международным днем спорта.

«Хочу только одно: чтобы наш российский спорт процветал и побеждал. И над ним всегда светило солнце. Я буду благодарна всю жизнь моей любимой гимнастике и тренеру, которые сделали меня человеком и звездой мирового уровня. Хотя все говорили, что это невозможно. Верьте в мечту, в себя, в свою команду и все получится». Светлана Хоркина

«С праздником, Светлана. Какая же вы хорошенькая на этих фотографиях», «Очень интересные снимки. Удачи вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина дважды выигрывала золотые медали на Олимпиадах. Ей удалось победить на брусьях в 1996 году в американской Атланте и в 2000 году в австралийском Сиднее.

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