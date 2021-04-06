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С пышной шевелюрой и счастливая: как Александра Яковлева выглядела до тяжелой болезни

Звезда картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» в молодости была невероятной красоткой.

С пышной шевелюрой и счастливая: как Александра Яковлева выглядела до тяжелой болезни
Александра Яковлева и Андрей Миронов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая и главная телесваха страны Лариса Гузеева в Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена со своей подругой звездой картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александрой Яковлевой. Обе актрисы буквально светятся от счастья.

Александра Яковлева
Александра Яковлева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

При этом обращает на себя внимание пышная шевелюра Александры Яковлевой. Ее она лишилась после того, как заболела несколько лет назад тяжелым онкологическим заболеванием. Это случилось в 2017 году.

«Какие же вы классные на этой фотографии», «Обожаем вас, девочки», «Невероятные красотки. Александре хочется пожелать здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Яковлева в 2019 году пришла на ток-шоу к Андрею Малахову, где и рассказала о своем страшном заболевании. При этом она поблагодарила телеведущего за заботу и внимание. Благодаря ему актрисе удалось собрать средства на лечение. Сейчас известно, что Александра Яковлева переживает стадию ремиссии. Она проживает в Калининграде.

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