С пышной шевелюрой и счастливая: как Александра Яковлева выглядела до тяжелой болезни

Звезда картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» в молодости была невероятной красоткой.

Телеведущая и главная телесваха страны Лариса Гузеева в Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена со своей подругой звездой картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александрой Яковлевой. Обе актрисы буквально светятся от счастья.

При этом обращает на себя внимание пышная шевелюра Александры Яковлевой. Ее она лишилась после того, как заболела несколько лет назад тяжелым онкологическим заболеванием. Это случилось в 2017 году.

«Какие же вы классные на этой фотографии», «Обожаем вас, девочки», «Невероятные красотки. Александре хочется пожелать здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Яковлева в 2019 году пришла на ток-шоу к Андрею Малахову, где и рассказала о своем страшном заболевании. При этом она поблагодарила телеведущего за заботу и внимание. Благодаря ему актрисе удалось собрать средства на лечение. Сейчас известно, что Александра Яковлева переживает стадию ремиссии. Она проживает в Калининграде.

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