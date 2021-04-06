«Молодые и красивые»: Ирина Безрукова поделилась редкой свадебной фотографией своих родителей

Как она отметила, тогда казалось, что у ее отца и матери невероятное будущее вместе.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram опубликовала редкую свадебную фотографию, на которой можно увидеть ее родителей.

«Папа — музыкант, мама — медик. Молодые и красивые. Кажется, что впереди у них невероятное будущее. Но увы… Из хорошего — у них родились две дочери, погодки. В остальном жили они непросто. Часто переезжали. Со временем в жизни папы становилось все больше алкоголя». Ирина Безрукова

Как отметила Безрукова, семья в итоге распалась из-за постоянных скандалов. Произошел неминуемый в той непростой ситуации развод. После мама Ирины Безруковой серьезно заболела, а отец создал новую семью. По словам актрисы, в молодости все рисуют себе идеальное будущее, в котором нет места предательству и прочим страшным историям. К сожалению, реальность порой несколько другая.

Ранее в программе «Судьба человека» Ирина Безрукова рассказывала, что, когда выросла, то нашла бросившего ее мать отца. Он удивился, насколько сильно она похожа на маму. Прожив в его доме несколько дней, она уехала. Больше с отцом актриса никогда не встречалась.

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