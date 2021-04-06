«От любви и сладости»: Александра Бортич показала подросшего красавчика-сына

Актриса Александра Бортич в Instagram показала своего сына Сашу, который заметно подрос за последнее время. В июне этого года красавчику-малышу исполнится два годика.

«Как не погибнуть от любви и сладости, подскажите. Я не могу». Александра Бортич

«Это так. Нет сильнее любви в этой жизни», «Какой же он у вас сладкий. И глазки, Саша твои», «Такие милые, я просто не могу», «Сашенька, счастья тебе и твоему сладкому малышу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Бортич родила сына от предпринимателя Евгения Савельева. Это сын известного уральского олигарха.

К слову, Саша Бортич — девушка далеко не бедная. Ранее именитый режиссер Никита Михалков в своей программе озвучил ее зарплату в 250 тысяч рублей за один съемочный день.

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