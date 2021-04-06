«Незабываемое олимпийское золото»: Грищук продемонстрировала свои медали за победы на Играх

Фигуристка Оксана Грищук в Instagram продемонстрировала свои золотые олимпийские медали, которые она получила за победы на играх в норвежском Лиллехамере в 1994 году и в японском Нагано, спустя четыре года.

«Незабываемое олимпийское золото», — кратко подписала она снимки. «Как быстро летит время. Прекрасно помню эти две Олимпиады и ваш триумф», «Произвольную программу в Нагано пересматриваю до сих пор. Мурашки по коже», «Вы просто лучшая фигуристка девяностых годов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Оксана Грищук выступала в спортивных танцах на льду вместе со своим многолетним партнером Евгением Платовым. Кроме того, за свою карьеру они одержали еще ряд крупных побед, навсегда вписав свои имена в историю фигурного катания. К примеру, Грищук и Платов являются трехкратными чемпионами Европы и четырехкратными чемпионами мира.

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