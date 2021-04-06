«Дети выросли»: певица из «Утренней звезды» Женя Отрадная заявила, что хочет вернуться на сцену

Гостем одного из выпусков передачи «Модный приговор» стал Юрий Николаев — ведущий культовой программы «Утренняя звезда». 72-летний мужчина рассказал зрителям о ярких конкурсантах и хитах 2000-х. А заодно стал свидетелем того, как бывшие участницы его конкурса проходят преображение на шоу Александра Васильева.

Примерить новые образы на глазах у всей страны пришли выдающиеся «утренние звездочки» Виктория Кацева и Евгения Отрадная.

«Для меня «Утренняя звезда» — это главная Олимпиада страны. Мой самый страшный конкурс в жизни», — рассказала 35-летняя Женя Отрадная, которая также участвовала в проектах «Золотой петушок» и «Пять звезд».

Девушка упорно шла к своей мечте стать артисткой и получила свою долю поклонников. Ее помнят по песне «Уходи и дверь закрой», но, кроме музыки, Евгения получила еще роли в кино и в дубляже.

Однако с появлением детей молодая певица с головой окунулась в материнство, и ее вокальная карьера отошла на второй план. Дочки Тоня и Лида уже пошли в школу и сами стали постигать музыку, так что настало время для того, чтобы публика снова услышала Отрадную.

«Дети выросли, и теперь я хочу вернуться на сцену!» — цитирует Евгению Teleprogramma.pro.

Виктория Кацева тоже не прочь вернуть себе внимание российских зрителей. После «Утренней звезды» она уехала жить в Америку, где открыла собственный косметологический салон, но свою детскую мечту о сцене не забросила. Вероятно, мы скоро снова услышим имена этих двух артисток.

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