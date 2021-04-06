«Ах, эти родинки на талии»: Фахрийе Эвджен блеснула красивым телом в секси-боди

По слухам, актриса должна была получить роль в «Великолепном веке». Продюсеры рассматривали ее в качестве возможной Хюррем султан. И Фахрийе практически подписала контракт. Но тут появилась Мерьем Узерли.

Фахрийе Эвджен растопила сердца поклонников, опубликовав в Instagram свежий снимок. Актрису из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» крайне редко можно увидеть в бикини. Однако пикантным снимком в секси-боди возлюбленная Бурака Озчивита все-таки поделилась. При этом многие припомнили, что Фахрийе должна была сняться в сериале «Великолепный век». По слухам, Эвджен почти подписала контракт и могла сыграть Хюррем султан. Но потом продюсера обратили внимание на Мерьем Узерли.

«А в гареме Султана стала бы хасеки», — сетуют поклонники актрисы, которые мечтали увидеть Фахрийе в роли любимой наложницы падишаха. Сам Бурак Озчивит, к слову, так же получил роль в исторической ленте. Он сыграл Малкочоглу Бали-бея.

«Ах, эта родинка на талии», «А мне она полюбилась в роди Фериде», «Такая милашка», «Какая они с Бураком гармоничная пара», «Стройняшка, а ведь и ребеночек есть», «Им теперь дочка нужна, чтобы мамину красоту унаследовала», «Наверное сложно, когда муж такой красавец», «Очаровательная», «Самая любимая актриса», — пишут фолловеры.

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