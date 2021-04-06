В прекрасной форме: Кончаловский опубликовал снимок со своей 74-летней мамой Аринбасаровой

Актриса, которая в свое время сводила с ума своей красотой сотни мужчин, отлично выглядит для своих лет.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил совместный кадр со своей звездной мамой актрисой Натальей Аринбасаровой. На снимке звезда находится в отличной форме.

При этом не стоит забывать, что Наталье Аринбасаровой уже исполнилось 74 года. Сам Егор Кончаловский на фотографии изображен на диване. Он резвится рядом с мамой словно ребенок.

«Во, как я могу!» — пошутил известный режиссер.

«Вечный ребенок», «Быть рядом с любимой мамой – это большое счастье», «Красивая и талантливая актриса», «Какая мамочка у вас красавица. Здоровья и счастья вашей Наташеньке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Аринбасарова с 1964 по 1969 год состояла в браке с режиссером Андреем Кончаловским. От этого союза в 1966 году на свет появился их общий сын Егор. Заметим, что после развода с первым мужем Аринбасарова еще дважды выходила замуж, но оба ее брака счастья ей не принесли.

Смотрите также: