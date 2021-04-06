«Нет. Ну а что?»: Софья Эрнст показала, как снималась в картине «Союз спасения» в кроссовках

Актриса Софья Эрнст в Instagram порадовала своих поклонников любопытными кадрами. На снимках она запечатлена во время съемок картины «Союз спасения». Лента вышла на экраны в конце 2019 года. На фотографиях звезда сидит за роялем. При этом на ногах у нее самые обычные кроссовки, о которых в те годы, конечно, ничего не знали.

«Нет. Ну а что?» — подписала она кадры.

«Что-то на этих фотографиях не так», «Рассмешили вы нас, Софья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в картине «Союз спасения» подробно описывается восстание декабристов, которое случилось в Санкт-Петербурге в 1825 году. В фильме Софья Эрнст сыграла роль Анны Бельской, возлюбленной одного из предводителей восстания декабриста Сергея Муравьева-Апостола. Его роль сыграл актер Леонид Бичевин.

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