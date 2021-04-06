Как быстро растет Миша: Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась с подросшим красавчиком-сыном

В июне мальчику исполнится уже три года.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram поделилась кадрами отдыха со своими самыми близкими людьми – сыном Мишей и мужем, имя которого, как известно, она скрывает от широкой общественности.

На кадрах можно увидеть, как актриса обнимается с наследником около водоема. Вместе со своей семьей она находится в очень красивом месте. Миша, надо признать, заметно подрос за последнее время. Он просто невероятный красавчик. Ребенок, как отметили некоторые пользователи, растет не по дням, а по часам. И с этим сложно не согласиться.

«Волшебные моменты», — подписала кадры Анна Кошмал.

«Как же хорошо проводить время с любимыми», «Какая красота кругом. Даже чем-то напомнило съемки сериала «Сваты», «Аня для нас всегда останется Женей из «Сватов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал сыграла роль Жени Ковалевой в известном и очень популярном сериале. Съемки седьмой части должны продолжиться ближайшим летом.

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