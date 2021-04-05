«Секс присутствует»: Кристина Асмус разоткровенничалась о личной жизни

Актриса после развода с Гариком Харламовым впервые дала понять, что в ее жизни есть мужчина.

Кристина Асмус прославилась, когда снялась в «Интернах». Девушка вышла замуж за Гарика Харламова и подарила ему дочку Анастасию. До 2020 года поклонники не подозревали, что в их семье есть проблемы. Неожиданно пара подала на развод. Хейтеры обвиняли в случившемся актрису, которая стала сниматься в откровенных постельных сценах. Но сама звезда кино пояснила, что еще два года назад хотела получить развод.

За минувшие месяцы Асмус успела попробовать свои силы в разных проектах и несколько раз сменить имидж. Поклонники заметили, что девушка стала чаще раздеваться на камеру и носить женственные, но провокационные образы. 5 апреля актриса решила пообщаться с фанатами. Она рассказала, что ее рост 164 сантиметра, а весит она 45 килограммов. При этом размер ноги у нее 36. Один из подписчиков лаконично написал: «Секс».

Кристина решила составить целое преложение с этим словом, раскрыв подробности своей личной жизни. Она дала понять, что в ее жизнь есть мужчина. На фото она позировала в черном вечернем платье с открытой спиной.

«Секс присутствует в моей жизни», — заявила артистка.

На этом Кристина решила ограничиться. Однако теперь поклонники гадают, с кем встречается девушка. Они не стали исключать, что у нее могут быть мимолетные отношения.

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