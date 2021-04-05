«Ох, талия и без целлюлита»: Семенович в купальнике похвасталась «сочным персиком» на песчаном пляже

Анна Семенович всегда обладала пышными формами. Певица в свое время выступала в группе «Блестящие», но потом построила сольную карьеру. Артистка не скрывает, что в юности занималась фигурным катанием. Тогда ее фигура была более стройной. Однако в доказательство того, что у нее все свое, девушка делилась архивными фото. Она заверяет, что бюст внушительных размеров достался ей от мамы.

Зачастую Семенович носит платья с откровенным декольте, а вот пикантные кадры с отдыха она почти не публикует. Увидеть певицу в купальнике — большая редкость. К тому же она предпочитает прятать фигуру под туниками и парео. Но 5 апреля девушка взбудоражила поклонников, разместив фото, на котором позировала на песчаном побережье. Анна предстала в черном купальнике, спиной к камере. Она стояла на коленях, демонстрируя упругие бедра и ягодицы.

На кадре артистка показала загорелую и подтянутую фигуру. В дополнение к купальнику шла шляпа в тон. Поклонники были поражены тому, что 41-летняя звезда так выглядит. Многие ее осыпали комплиментами.

«Завидущие мои глаза. Как же манит эта бирюза!!! Отличного отдыха, Аня!», «Какой красивый орех, прям фундук», «Как песочек к ягодичкам прилип», «Не хуже, чем у Ким Кардашьян», «Ох талия и без целлюлита», «Наша Кардашьян с сочным персиком», «Такая стройная, Анечка, потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

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