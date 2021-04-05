С голым животом: Собчак в укороченном жакете со сверкающими цепочками устроила танцы

Ксения Собчак уже почти два года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Когда телеведущая поспешно вышла замуж за режиссера, только получив развод от Максима Виторгана, ее часто подозревали в беременности. Сама звезда только подогревала слухи, облачаясь в наряды оверсайз. Но в последнее время журналистка пришла в такую форму, что теперь предпочитает хвастаться плоским животом и талией.

4 апреля в Москве состоялась премия «Жара». Мероприятие Эмина Агаларова в очередной раз имело большой успех. Уже на красной дорожке Ксения поразила публику, появившись в платье-сетке. Однако это был не последний сюрприз от блондинки. Она стала ведущей вечера с Филиппом Киркоровым.

Позже на сцене девушка появилась в черном костюме. Она надела укороченный жакет с блестящими цепочками, которые покрывали ее живот. Собчак устроила танцы за кулисами, когда выступала Кети Топурия.

Жена Богомолова грациозно извивалась, демонстрируя тонкую талию. Она собрала волосы в высокий пучок, подчеркнув свою женственность. А брюки с лампасами сделали ее визуально выше.

«Эмин создал прекрасный праздник! Спасибо. Все наряды из бутика, где я всегда ищу себе луки к важным мероприятиям», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится 39-летняя телеведущая.

«Роскошная», — одарила ее комплиментом Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы.

К слову, в этот вечер Ксения была остра на язык. Она задела Ольгу Бузову, спросив о Даве. Девушка поинтересовалась, кого певице приятнее обнимать, экс-возлюбленного или Киркорова. «

Ля ты крыса», — ответила ей Ольга.

Позже она даже расплакалась, так как ей не дают забыть про бывшего бойфренда.

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