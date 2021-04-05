«Ах, словно подружка ковбоя»: Каменских в платье-сетке восхитила видом упругих бедер

Настя Каменских в очередной раз вызвала споры поклонников. Одни критикуют звезду за излишне провокационный наряд, другие, наоборот, восхищаются смелостью и привлекательностью певицы. На отдыхе в Мексике возлюбленная рэпера Потапа «случайно» засветила сексапильное белье, примерив полупрозрачное платье-сетку. Лук певицы дополнила шляпка. Многие сошлись во мнении, что поп-дива походила на подружку «ковбоя» в таком весьма оригинальном одеянии.

«Тю! Этой тряпицей хотела прикрыться?», «Ах, словно подружка ковбоя!», «Вы что попали в рыболовную сетку? Русалочка», «Опять орешек свой показывает всем», «Шалунишка, вам идет такая шляпка», «В таком наряде надо дома сидеть! Украдут вас и еще раз замуж выдадут», «Красавица», «Потап-то рядом?! Чтобы отбиваться от завистливых мужчин», «Шикарная», «Секси-пекси», «Да-да! Хорошенькая», «Симпатюлечка», — пишут фолловеры.

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