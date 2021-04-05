«Мы на связи 24 часа в сутки»: Лера Кудрявцева представила свою красавицу-сестру Оксану

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ представила свою родную красавицу-сестру Оксану, с которой, как выяснилось, она очень дружна.

«Ближе ее и мамы у меня никого нет. Мы на связи 24 часа в сутки. Я маме говорю всегда: «Спасибо, что мы все вместе». Оксана — мой личный бухгалтер. Она по профессии финансист. Я ничего не понимаю в ее деятельности, а она в моей». Лера Кудрявцева

Между тем сама Оксана вспомнила недавнюю историю с госпитализацией Леры Кудрявцевой в клинику. Звезда даже какое-то время провела в реанимации.

«Мне позвонил супруг Леры, а ему — ее сын Жан. Игорь сказал: «Леру увезли в реанимацию». Мы узнали, в какую клинику ее привезли. Наши врачи сразу подозревают худшее. Три часа у нее длилось обследование. Я сильно не переживала. Лера — здоровый человек. Через три часа нам сказали, что с сердцем у нее все хорошо», — заметила Оксана.

Напомним, что сразу после выписки из больницы Лера Кудрявцева вернулась к работе. Сейчас она чувствует себя хорошо, о чем также сообщила всем гостям студии.

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