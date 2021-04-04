«В своем глазу бревна не видишь»: Ольга Бузова ответила на обвинения бывшего мужа

Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна — Ольга Бузова — призналась, что не видит искренности в отношениях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом знаменитость рассказала в одном из своих последних интервью.

Артистка упомянула, что футболист обвинял ее в чрезмерном пиаре своей личной жизни. Тарасов посчитал частые публикации с поцелуями на страничке Бузовой показной любовью. Однако Ольга отметила, что спортсмен видит в других отражение своих проблем.

«У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны. В своем глазу бревна не видишь…», — заявила Ольга в интервью YouTube-шоу Армана Давлетьярова.

Телеведущая заявила, что всегда была честна со всеми своими избранниками. Она очень искренне относится к отношениям между мужчиной и женщиной. Поэтому не воспринимает оскорбительные слова Тарасова всерьез.

Напомним, недавно Тарасов составил список лучших качеств новой избранницы. Дмитрий включил частые поцелуи, доброту, красоту и преданность в ТОП-10 особенностей Анастасии. К ним знаменитость прикрепил фото семейной идиллии: огромный букет алых роз, любимая жена в объятиях и дети на заднем плане.

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