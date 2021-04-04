«В поддержку самой себя»: Татьяна Лазарева рассказала о плохом самочувствии

Актриса Татьяна Лазарева публиковала пост на личной странице в Сети, где упомянула о своих проблемах со здоровьем.

Артистка отметила, что каждый год чувствует физическую слабость и эмоциональное истощение после зимы. Знаменитость не понимает, с чем это связано.

«Пост в поддержку самой себя. Это удивительно, но в отличие от многих других, у меня весной, где-то в районе марта-апреля, наоборот начинается какой-то спад. Я это наблюдаю вот уже который год, и проявляется это в обострениях физического состояния и душевном неспокойствии», — призналась Татьяна.

Лазарева решила больше времени уделять себе. Она подчеркнула, что научилась принимать помощь и поддержку близких и друзей. Знаменитость устроила сбор пожертвований на развитие своего канала на YouTube. Телеведущая больше не стесняется показаться слабой.

«Может быть, в прошлой жизни, а может быть и в этой, но глубоко в детстве, что-то произошло такое, что каждую весну заставляет организм замирать и напрягаться в ожидании удара. Сейчас у меня уже хватает сил, чтобы замечать это и просто наблюдать, не сильно погружаясь внутрь этого ежегодного упадка», — заявила Лазарева.

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