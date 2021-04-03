Без нижнего белья: Собчак в нюдовой юбке макси и прозрачной блузке пришла на светский раут

Ксения Собчак в последнее время не пропускает вечеринки и красные дорожки. После 2020 года, когда почти все мероприятия были отменены из-за пандемии, звезды успели соскучиться по светской жизни. Телеведущая, ко всему прочему, является модницей, поэтому тщательно подбирает образы для каждого из мероприятий. Все чаще она сопровождает Константина Богомолова на важные встречи. Они также вместе ходят в театры и музеи.

Накануне в Москве состоялась премии GQ Super Women. Каждый год на этом мероприятии собирается множество селебрити. Так и теперь на светском рауте отметились: Агата Муцениеце, Зара, Наталья Подольская и другие известные персоны. Большинство из них пришли в черном. Однако Собчак решила выделиться. Она появилась на премии в наряде нюдового цвета с мерцающим эффектом. Юбка в пол и облегающая блузка подчеркнули ее фигуру. На плече звезды была желтая сумка.

Примечательно, что в образ Ксения добавила пикантную деталь. Она не надела нижнее белье, засветив свои прелести в лучах софитов перед камерами. Телеведущая смутила гостей вечера свои провокационным луком.

Поклонники оценили наряд Собчак. Многие посчитали, что смелый образ она выбрала, так как была без мужа. Другие отметили, что блондинка находится в отличной форме. Добавим, что в номинации «Спорт» награду получила Елизавета Туктамышева. Фигуристка предстала в атласном платье в пол черного цвета. Всего 12 женщинам из разных сфер были вручены награды.

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