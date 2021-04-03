«Пока это детские мечты»: Сергей Безруков высказался об актерском таланте четырехлетней дочери

Актер Сергей Безруков во время прямого эфира с Сергеем Арефьевым в Instagram рассказал о своих детях, их увлечениях и талантах.

«У моего двухлетнего сына Степы — страсть к машинкам. А я жду, когда начну играть с ним в солдатиков. А вообще надо заставлять себя катать машинку рядом с ним, каким бы ты не был уставшим. Он лепить еще любит. Надо вместе с ним всегда заниматься. Детям, конечно, необходимо уделять время. Надо брать их с собой на какие-то мероприятия. Дети должны видеть, чем занимаются родители». Сергей Безруков

Как добавил актер, его четырехлетняя дочь Маша счастлива, когда видит отца на сцене. «Она и сама уже принимает участие в маленьких эпизодах. Чтобы стать актрисой, если она выберет этот путь, то ей придется серьезно заниматься. Пока это детские мечты. Надо иметь много талантов, чтобы реализовать себя в этой непростой профессии. Просто так ничего не получится», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, что двух детей Сергею Безрукова подарила вторая жена режиссер Анна Матисон. Пара сыграла свадьбу в марте 2016 года.

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