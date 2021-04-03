Все в белом: Александр Малинин поделился красивым снимком своей большой и дружной семьи

Певец Александр Малинин в Instagram опубликовал снимок своей большой и дружной семьи. На фотографии можно увидеть его детей-двойняшек Фрола и Устинью, жену Эмму, а также приемного сына Антона с красавицей-женой и его детьми. При этом все семейство запечатлено в белых нарядах. Фотография получилась очень красивой и чувственной.

«Малинины. Архив», — подписал кадр музыкант.

«Счастья вашей прекрасной и красивой семье», «Чудесное фото! И у всех потрясающее сходство. Даже не у коренных Малининых! Всем здоровья, счастья и удачи!» «Вся семья похожи поразительно, потому что светятся счастьем и любовью!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Александра Малинин есть еще двое детей, которые не присутствуют на фотографии. От первой жены Инны Курочкиной сын Никита, а от второй супруги певицы Ольги Зарубиной дочь Кира. Если с сыном Малинин в прекрасных отношениях, то с дочкой практически не общается. Кира уже много лет живет в Америке.

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