«Два колобка»: Пухляш и Сергей Жуков обнялись на совместном фото

3 июля известный танцор Дмитрий Красилов, он же Пухляш, выложил в Instagram совместное фото с певцом Сергеем Жуковым, на котором они оба предстали в образе милых толстячков. Снимок вдохновил 26-летнего артиста сочинить шутку на основе известной сказки.

«Катиться колобок по лесу, а на встречу ему Сергей Жуков! Колобок у Сергея Жукова и спрашивает: «Ты тоже меня съешь?» — написал Красилов.

Продолжение истории, по его словам, поклонники узнают 24 июля — на концерте группы «Руки вверх!» на стадионе «Лужники». Выступление пройдет в рамках Стадионного тура музыкального коллектива, приуроченного к его 25-летию. Эти гастроли должны были пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии их пришлось отменить.

Очевидно, что у Красилова будет своя роль в грядущем шоу. Вполне возможно, что именно он будет разогревать зрителей под танцевальные хиты «Руки вверх!» Ну а пока поклонники обоих звезд умиляются с их совместного фото.

«Как братья», «Лучшие пухляши страны», «Два колобка» — такие комментарии оставили под фото фанаты Красилова и Жукова.

Смотрите также: