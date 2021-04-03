«А сколько Моргенштерн будет жить?»: Илья Резник высказался о творчестве популярного рэпера

Знаменитого поэта и автора песен Илью Резника накануне его 83-летия попросили прокомментировать творчество современных звезд — рэпера Моргенштерна и Ольги Бузовой. Мужчина ответил лаконично, но достаточно емко.

«Я недавно пересмотрел «Песню года-76»: 25 песен — 25 хитов, которые живут по 50 лет. А сколько Моргенштерн, или как там его, будет жить? Вопрос к тем, кто их раскручивает, кто их показывает, вот у этих товарищей надо спрашивать. Что сейчас главное на телевидение — рейтинги и прочая мишура? Ну что ж поделать, имеем, что имеем», — цитирует поэта «Комсомольская правда».

Добавим, что недавно о Моргенштерне высказался иеромонах Фотий. Победитель «Голоса» назвал популярного рэпера «опасным явлением для современной молодежи». Против концертов музыканта выступил и известный боец Камил Гаджиев. Педагог по вокалу Юлия Таравкова отметила, что творчество молодой звезды сложно назвать музыкой, но он завоевывает публику эпатажем, на который способен далеко не каждый сильный вокалист.

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