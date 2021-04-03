«Чувствую себя на 25»: Юлия Ефременкова отметила день рождения в платье с разрезом до пупка

Звезда «Дома-2» собрала своих друзей в ресторане и спела для них в караоке.

2 апреля свой день рождения отметила одна из ярких участниц телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова. Девушке исполнилось 34 года, но она уверяет, что это только возраст по паспорту.

«В душе я чувствую себя максимум на 25, наверное, поэтому часто совершаю необдуманные и безумные поступки. Но за это я и люблю свою жизнь: иногда как на американских горках, но от этого захватывает дух и становится интереснее с каждым днем», — написала она в Instagram.

Юлия сняла множество «сториз» о праздновании своего дня рождения. Не успела девушка выйти из душа, как ее мокрую бросились поздравлять с цветами бойфренд и друзья. А вечером Ефременкова собрала близких в одном из столичных ресторанов, устроив шумную вечеринку с караоке и танцами.

Подруги звезда «Дома-2» не могли перестать восхищаться нарядом, в котором их встречала именинница. Юлия выбрала длинное белое платье в пол с глубоким декольте и большим разрезом снизу. Последний поднимался до уровня пупка и давал возможность взглянуть, какое нижнее белье надела Ефременкова.

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