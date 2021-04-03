«Я помню себя с этого возраста»: Егор Кончаловский трогательно поздравил сына с четырехлетием

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram нежно поздравил своего подросшего сына Тимура с четырехлетием. Он опубликовал снимок повзрослевшего наследника, которого он, как известно, просто обожает.

«Сегодня у моего сына день рождения. Ему четыре. Я помню себя с этого возраста!» Егор Кончаловский

В комментариях отметились некоторые российские звезды. «Прелестный юноша. С днем рождения!» — написала актриса Ирина Безрукова. «Пусть мир будет добр к вашему мальчику. Здоровья ему и счастья», — добавила популярная телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева.

Напомним, что сына Тимура талантливому режиссеру подарила вторая жена юрист Мария Леонова. Она на 18 лет младше Егора Кончаловского. Также у него есть дочь Мария Михалкова-Кончаловская от первых отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Звездная пара была вместе на протяжении почти двадцати лет и приняла решение расстаться, которое для многих, кто их знает, стало очень неожиданным.

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