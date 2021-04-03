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Звездный гость

«Я помню себя с этого возраста»: Егор Кончаловский трогательно поздравил сына с четырехлетием

Наследника Тимура режиссеру в 2017 году подарила вторая жена юрист Мария Леонова.

«Я помню себя с этого возраста»: Егор Кончаловский трогательно поздравил сына с четырехлетием
Егор Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram нежно поздравил своего подросшего сына Тимура с четырехлетием. Он опубликовал снимок повзрослевшего наследника, которого он, как известно, просто обожает.

«Сегодня у моего сына день рождения. Ему четыре. Я помню себя с этого возраста!»

Егор Кончаловский

В комментариях отметились некоторые российские звезды. «Прелестный юноша. С днем рождения!» — написала актриса Ирина Безрукова. «Пусть мир будет добр к вашему мальчику. Здоровья ему и счастья», — добавила популярная телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева.

Напомним, что сына Тимура талантливому режиссеру подарила вторая жена юрист Мария Леонова. Она на 18 лет младше Егора Кончаловского. Также у него есть дочь Мария Михалкова-Кончаловская от первых отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Звездная пара была вместе на протяжении почти двадцати лет и приняла решение расстаться, которое для многих, кто их знает, стало очень неожиданным.

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