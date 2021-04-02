«Планирую теперь заранее»: Виктория Лопырева поделилась изменениями в своем распорядке дня

Жена предпринимателя Игоря Булатова — Виктория Лопырева — похвасталась спортивной фигурой в алом силуэтном костюме для фитнеса.

Знаменитость позировала с подругой в одинаковых лосинах и топах. К слову, Лопырева не просто так разместила кадры в спортивной одежде. Виктория рассказала, что теперь даже тренировки она планирует заранее.

С недавнего времени Лопырева стала следить за своим расписанием. Бизнесвумен призналась, что новая жизнь с четким распорядком нравится ей намного больше предыдущего хаоса и спонтанных дел.

«Я никогда не думала, что буду испытывать невероятный восторг от размеренной жизни, где есть четкое расписание! И это не расписание бесконечных перелетов и мероприятий, а тренировки, занятия, встречи и даже ужины я планирую теперь заранее. Когда понимаю, что что-то сбивается и может нарушить мой режим — уже нервничаю», — рассказала Виктория.

А поклонники Лопыревой, в свою очередь, порадовались за кумира и восхитились ее подтянутой фигурой:

«У Вас отличная форма!», «Самая красивая», «Прекрасно выглядите», «Вы восторг! Все по плану и все красиво у вас».

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