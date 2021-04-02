Дарья Клюкина в белоснежной шубке поддержала тренд на экомех

Модель Дарья Клюкина разместила свежее фото в своем профиле. Примечательно, что на снимке жена предпринимателя Владимира Чопова предстала с таким же вариантом мейкапа, как у экс-возлюбленной Тимати.

Клюкина вслед за Решетовой отдала предпочтение бирюзовому оттенку в макияже. Также Дарья заплела косы-«дракончики». К слову, и Анастасия сочетала подобную прическу с яркими тенями на глазах.

Отметим, что победительница шестого сезона шоу «Холостяк» облачилась в кипенно-белую шубку из искусственного меха.

«Шуба, прощай, или последняя зимняя фотка в ленте до следующего ноября (а если повезет, то и декабря)», — написала Клюкина.

Ранее меховой вещицей хвасталась Лиана Шульгина. Невестка певицы Валерии показывала укороченный вариант шубки. Жена молодого предпринимателя Арсения Шульгина отдала предпочтение меховой куртке песочного цвета с голубым воротником.

Что касается образа Дарьи Клюкиной, девушка дополнила наряд узкими брюками из светлого денима и сапогами на квадратном каблуке черного цвета.

Поклонники модели выразили слова восторга знаменитости:

«Обалденный образ, мейк супер, чудесные косички», «Шикарная! Потрясающий макияж», «Шикарная», «Красотка».

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