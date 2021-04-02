«Я на свободе»: Диана Шурыгина закончила курс реабилитации в клинике

Стало известно, что главная героиня скандала с изнасилованием на вечеринке в Ульяновске прошла курс психотерапевтического восстановления. Об этом Диана Шурыгина сообщила в Stories личного аккаунта.

Напомним, ранее Диана признавалась, что ложится в клинику. Так как ей диагностировали тяжелую форму депрессии. Шурыгина пугала своих поклонников медленной речью и болезненным внешним видом. Фанаты знаменитости были уверены, что Диана злоупотребляет наркотиками или алкоголем. Однако сама Шурыгина уверила всех, что проходит курс реабилитации в психиатрическом диспансере.

И вот теперь девушка официально завила, что выписалась из рехаба.

«Я вернулась, я на свободе. Это не передать словами», — рассказала скандально известная Шурыгина.

Напомним, Диана стала известна после того, как появилась в одном из выпусков телевизионной передачи «Пусть говорят». История, которая произошла с Шурыгиной, вызвала общественный резонанс. 16-летняя девушка и ее мать обвиняли 21-летнего жителя Ульяновска Сергея Семенова в изнасилвании несовершеннолетней Дианы. Позже девушка стала популярной в Сети и даже вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина в августе 2017 года.

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