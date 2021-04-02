«Не ест после 19:00»: Ирена Понарошку призналась, что ее сын долгое время боролся с лишним весом

Журналистка Ирена Понарошку честно поговорила со своими поклонниками. Знаменитость разместила историю похудения старшего сына Серафима в своем микроблоге.

Ирена рассказала, что мальчик несколько месяцев не есть на ночь и следит за своим питанием. Также десятилетний сын Понарошку активно занимается спортом.

«Серафим Саныч уже больше двух месяцев не ест после 19:00, в два раза уменьшил порции, обходит стороной сладкое и мучное, выпивает не меньше литра чистой воды в день и тренируется шесть-семь раз в неделю!» — отметила Ирена.

Телеведущая подчеркнула, что результаты усердных тренировок и сила воли ее малыша впечатляют саму Ирену:

«Однако результату по итогам двух месяцев завидую даже я: минус три килограмма за два месяца, а если считать с декабря, то минус пять килограммов!»

Понарошку призналась, что Серафим генетически предрасположен к полноте. Именно поэтому мальчику с детства пришлось ограничивать себя в сладком и мучном:

«Ему, надо заметить, в наследство по одной из линий досталась не только коллекция виниловых пластинок, но и неуемный аппетит вкупе с достаточно флегматичным метаболизмом».

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