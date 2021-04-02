«Мой кайф»: Пашу восхитился чувственными кадрами Ханны в нижнем белье

Певица запечатлелась с алой розой в зубах и черном бюстгальтере.

Исполнительница Ханна опубликовала свежее фото в своем аккаунте, на котором продемонстрировала сочную грудь и пухлые алые губки.

Певица не стесняется откровенных нарядов и не боится гневных комментариев хейтеров. Ханна сфотографировалась практически раздетой. Наряд артистки состоял только из черного атласного нижнего белья.

«Весной расцветаю», — прокомментировала Ханна свой сексуальный look.

Примечательно, что муж знаменитости — шоумен Пашу — поощряет смелый и дерзкий стиль возлюбленной. Владелец лейбла Black Star пришел в восторг от соблазнительной жены.

«Детка, ты мой кайф», — признался Пашу.

Отметим, Ханна накрасила губы яркой помадой, придала волосам роскошный объем и сделала завораживающие кадры с розой в зубах. Фанаты артистки были поражены красотой Ханны в нижнем белье. Стройное тело и утонченный бюст певицы вскружили голову не одному мужчине.

«Шикарна», «Красотка», «Лучшая», «Фантастическая», «Моя роза», «Ой, вау!», «Бомба», «Секси», — восхитились поклонники артистки в комментариях под чувственными кадрами.

Отметим, недавно не менее роскошные формы продемонстрировала актриса Полина Гренц. По словам поклонников, звезда сериала «Физрук» похудела и стала еще привлекательнее.

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