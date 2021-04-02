«Потерял и брата, и друга»: как принц Уильям переживает трудные отношения с братом

Черная кошка между родными братьями Уильямом и Гарри пробежала еще в тот момент, как герцог Сассекский решил жениться на Меган Маркл. Будущий король Великобритании даже отговаривал его от этого шага. Масла в огонь добавило решение Гарри отказаться от королевских обязанностей. С тех пор родные братья практически не общались. А недавний разговор по телефону, как писали британские таблоиды, не принес никакого результата. После выхода в эфир скандального интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри ситуация и вовсе усугубилась.

Королевский журналист Дункан Ларкомб пишет, что все это потрясло Уильяма так же, как и смерть матери. Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

«Это одно из самых больших потрясений в жизни Уильяма. Самая трудная ситуация с тех пор, как умерла его мама. Он чувствует, что потерял и брата, и лучшего друга», — цитирует Ларкомба Wion.

Напомним, что в своем интервью Меган и Гарри обвинили дворец в расизме. Позже Уильям отметил, что в их семье нет расизма, а Елизавета II пообещала провести расследование.

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