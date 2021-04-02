Иеромонах Фотий объяснил, почему Моргенштерн коверкает слова в песнях

Победитель шоу «Голос», 35-летний иеромонах Фотий, назвал популярного рэпера Моргенштерна «опасным явлением для современной молодежи».

«Те, кто уже подрос, наверняка его не слушают. Я видел много комментариев в Интернете, где более соображающая молодежь понимает, что его творчество — полный бред. Но вот дети думают, что именно так нужно себя вести. Им кажется, что это прикольно и здорово», — цитирует священнослужителя ФАН.

По словам отца Фотия, татуировки рэпера и его поведения напрямую демонстрируют то, к каким силам он себя относит. А само творчество молодой звезды направлено не на нравственное и духовное созидание, а в обратную сторону. Отсюда и непривычное звучание музыки и слов.

«Он специально все коверкает, чтобы никто из носителей русского языка не мог понять, о чем он поет», — прокомментировал победитель «Голоса».

Иеромонах Фотий считает, влияние Моргенштерна на публику нужно уменьшать, если вообще не полностью оградить. Он добавил, что Русская православная церковь вполне может предать этого артиста анафеме.

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