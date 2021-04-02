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Меган Маркл и принц Гарри планируют уйти в длительный отпуск

Отдыхать герцоги Сассекские будут после рождения дочки.

Меган Маркл и принц Гарри планируют уйти в длительный отпуск
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В феврале этого года стало известно, что Меган Маркл ждет второго ребенка. Во время интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри Гарри сказал, что это будет девочка. Предположительно, она появится на свет в начале лета. Именно после этого пара планирует уйти в длительный отпуск.

Как пишет Vanity Fair, Меган и Гарри хотят провести со своим вторым ребенком как можно больше времени. Когда в мае 2019 года у них родился первенец, Гарри приступил к работе буквально через неделю. Также сообщается, что Меган может родить дочку дома, в Монтесито.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемым обидчиком экс-актрисы в королевской семье могла быть принцесса Анна — единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. Королевский автор Колин Кемпбэлл утверждает, что именно Анна была против брака Меган и Гарри.

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