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Стало известно, кто обижал Меган Маркл в королевской семье

Королевский эксперт считает, что это может быть принцесса Анна.

Стало известно, кто обижал Меган Маркл в королевской семье
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Одним из обсуждаемых моментов интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри стал момент, в котором супруги обвинили дворец в расизме. После этого Елизавета II решила провести целое расследование, а принц Уильям отметил, что в их семье расизма нет.

Королевский автор Колин Кэмпбэлл опубликовала в своем YouTube-канале видео, в котором рассуждает о том, кто мог быть обидчиком Меган Маркл в Лондоне. По ее словам, негативное отношение к экс-актрисе проявляла принцесса Анна – единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. Она была против брака Меган и Гарри, так как считала, что американка не уважает королевские традиции из-за своего характера и происхождения.

Напомним, скандальное интервью герцогов Сассекских еще больше усугубило отношение между родными братьями – Уильямом и Гарри.

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