«Лежишь, а кто-то сзади фоткает тебя»: Брежнева в белых трусиках оголила упругий «персик»

«До чего же хороша!» — восхищаются поклонники идеальной фигурой Веры Брежневой. В Storeis микроблога экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась пикантным снимком, удобно расположившись на шезлонге. При этом кто-то из подруг украинской дивы подловил ее в самом притягательном ракурсе со спины. Вера сексапильно выгнула спинку, блеснув упругим «поплавком» в белых стрингах. Таким идеальным «орешком» певица переполошила весь пляж.
«Лежишь… читаешь! А кто-то сзади фоткает тебя», — пошутила Брежнева.
«Ауф! Горячие булочки», «Костик не ревнует?!», «Офигенная фигура», «Слишком шикарная», «Такая горячая мамасита», «Ткань к телу так и льнет», «Соблазнительница», «Вот это булочки! Кто же пекарь?!», «Восхитительная нимфа», — пишут фолловеры.
На курорте Вера Брежнева отдыхает с дочерьми: Соней и Сарой. Певица была рада вырваться к океану и насладиться отпуском на пляже.