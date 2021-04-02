Машуля у мамы на коленках: 49-летняя Кудрявцева в простом трико покаталась с дочкой на карусели

Ведущая программы «Секрет на миллион» провела уикенд вместе с дочерью от хоккеиста Игоря Макарова.

На личной страничке микроблога Лера Кудрявцева поделилась свежим снимком, на котором она позировала вместе с дочкой от хоккеиста Игоря Макарова. Выписавшись из больницы, ведущая программы «Секрет на миллион» с головой погрузилась в родительские будни. Судя по всему, светская львица успела соскучиться по Маше. Вместе с наследницей Лера покаталась на карусели. Малышка удобно сидела у звездной мамы на коленках, а Кудрявцева лучилась счастливой улыбкой. Похоже, чувствует себя теледива превосходно.

Для активного отдыха в парке аттракционов возлюбленная Игоря Макарова выбрала практичный спортивный костюм Барби в ярко розовом цвете. Лера отдала предпочтение удобному трико, свитшоту и кроссовкам на шнуровке в единой оттеночной палитре.

«Вчера съездили в тематический парк «Остров мечты». Как же там оказывается красиво!! Кто был?!» — обратилась к поклонникам Кудрявцева.

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