«Все так и ахнули!»: Муцениеце в образе Клеопатры «случайно» блеснула сексапильной родинкой на груди

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным призналась: в том, что они не смогли сохранить брак — виноваты оба. Актриса из фильма «Тобол» не раз намекала на ревнивый характер «мажора». Павел, к примеру, запрещал жене ходить в рестораны с коллегами по вечерам, когда она находилась на киноэкспедициях. Прилучный считал, что замужней девушке нечего делать в шумных компаниях.

После того, как Агата получила развод тут же возникли пикантные слухи о ее тайном романе с режиссером Климом Шипенко. Сама актриса только посмеялась над этими домыслами. В своем микроблоге Агата поделилась свежим селфи из гримерной, представ в образе египетской царицы. Актриса позировала в парике с челкой и под каре, показав, как бы она выглядела брюнеткой. Голову звезды украшала роскошная тиара с каменьями, которая пришлась бы по вкусу и самой Клеопатре.

«Очаровашка», «Все так и ахнули!», «Пашка льет слезы?!», «Точь-в-точь Клеопатра», «Египетская царица», «Вау, какая шикарная», «Ух, эта родинка у вас, просто секси!», «Такой макияж вам идет, сразу глазки стали выразительными», «Чувственно», «Брюнеткой стала еще краше! Очень страстно», «Ого-го, вам идет каре и челка! Образ на пятерочку», «Клеопатра — повелительница сердец», — пишут фолловеры.

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