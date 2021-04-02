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Чуть вьющиеся локоны и челка: Николаев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном бомбере

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что замужество пошло Примадонне только на пользу. Она заметно помолодела.

Чуть вьющиеся локоны и челка: Николаев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном бомбере
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

2 апреля свой день рождения отмечает Иосиф Пригожин. Музыкальному продюсеру исполнилось 52 года. По этому случаю, в своем микроблоге композитор Игорь Николаев поделился памятными снимками с именинником, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия. На одном из таких фото муж Юлии Проскуряковой позировал с дизайнером Игорем Гуляевым, Аллой Пугачевой и самим Пригожиным.

Примечательно, что Алла Борисовна не изменила себе, отдав предпочтение имиджевым солнцезащитным очкам в круглой оправе. Образ певицы дополнил молодежный бомбер оверсайз поверх блузы. За счет такого стилевого сочетания Пугачева поддержала тренд на многослойность. В кадре артистка позировала с неизменной улыбкой на лице. В качестве прически певица выбрала чуть вьющиеся локоны и челку.

Певица Алла Пугачева, Игорь Гуляев и Иосиф Пригожин
Алла Пугачева в молодежном бомбере отдала предпочтение тренду на многослойность. Фото: Instagram.com/igor_nikolaev_mu

«Дорогой Иосиф, поздравляю с днем рождения! Спасибо за дружбу, профессионализм и поддержку! Счастья тебе и твоей прекрасной семье!» — отметил композитор.

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